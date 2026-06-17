Concert Windtalkers blue grass brass band château Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Concert Windtalkers blue grass brass band

château 4 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Avec les Amis du Château. Héritière du style Old Time ,

la musique Blue Grass est née à la fin des années 30. Les instruments

associés au banjo sont la mandoline américaine, la guitare, le

violon, la contrebasse et le dobro.

.

château 4 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

With the Friends of the Château. As a descendant of the “Old Time” style,

bluegrass music emerged in the late 1930s. The instruments

played alongside the banjo are the American mandolin, the guitar, the

fiddle, the double bass, and the dobro.

L’événement Concert Windtalkers blue grass brass band Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron