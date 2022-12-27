Concert With U2 Day Amiens

Concert With U2 Day Amiens samedi 10 janvier 2026.

Concert With U2 Day

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.

Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.

Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album « War » qui a consacré U2 sur la scène internationale,

venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 20 00 contact@ginger.fr

English :

With U2 Day, the sound, energy and flamboyance of the legendary rock band U2 are passionately relived in concert.

The four members, friends in the city and accomplices on stage, cover the Irish quartet’s greatest hits in a stage performance that draws you into the magic of their favorite band.

To celebrate the 40th anniversary of the « War » album that put U2 on the international map,

come and discover the new With U2 Day show, a tribute to their entire career.

German :

With U2 Day lässt Sie den Sound, die Energie und das Feuer der legendären Rockband U2 in einem leidenschaftlichen Konzert wieder aufleben.

Die vier Mitglieder, Freunde in der Stadt und Komplizen auf der Bühne, covern die größten Hits des irischen Quartetts durch eine Bühnenperformance, die Sie in die Magie ihrer Lieblingsband hineinzieht.

Um den 40. Jahrestag des Albums « War » zu feiern, das U2 auf der internationalen Bühne etablierte,

erleben Sie die neue Show von With U2 Day, die eine Hommage an ihre gesamte Karriere darstellt.

Italiano :

Con l’U2 Day, potrete rivivere il sound, l’energia e l’allegria della leggendaria rock band U2 in concerto.

I quattro membri, amici in città e complici sul palcoscenico, ripercorrono i più grandi successi del quartetto irlandese in una performance che vi trasporterà nella magia della loro band preferita.

Per celebrare il 40° anniversario dell’album « War » che ha portato gli U2 sulla mappa internazionale,

venite a scoprire il nuovo spettacolo With U2 Day, un tributo alla loro intera carriera.

Espanol :

Con el Día de U2, podrá revivir en concierto el sonido, la energía y la extravagancia de la legendaria banda de rock U2.

Los cuatro miembros, amigos en la ciudad y cómplices en el escenario, recorren los grandes éxitos del cuarteto irlandés en una puesta en escena que le sumerge en la magia de su banda favorita.

Para celebrar el 40 aniversario del álbum « War » que puso a U2 en el mapa internacional,

venga a descubrir el nuevo espectáculo With U2 Day, un homenaje a toda su carrera.

L’événement Concert With U2 Day Amiens a été mis à jour le 2022-12-27 par OT D’AMIENS