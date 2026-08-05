concert WU LYF La Cartonnnerie Reims

Informations pratiques

Reims

concert WU LYF

La Cartonnnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Tout public

Rock cagneux

Formé à Manchester en 2008, WU LYF est un mystérieux quatuor rock britannique qui s’est imposé comme l’un des projets les plus intrigants de sa génération avant de se dissoudre en 2012, laissant ses membres poursuivre d’autres aventures musicales. Quinze ans après cette séparation, le groupe renaît de ses cendres en 2025 et surprend jusqu’à lui-même par la force de l’alchimie retrouvée. En avril, un premier single annonce le retour, bientôt suivi d’un deuxième album, A Wave That Will Never Break, élaboré en compagnie de Sonic Boom. Cavalcades de guitares et hymnes à l’amour comme à l’amer s’y entrelacent dans une heavy pop soigneusement ciselée, promesse de concerts-fleuves aux vertus euphorisantes. .

La Cartonnnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : concert WU LYF

L’événement concert WU LYF Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne