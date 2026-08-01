Concert XIXe, XXe, XXIe, quatuors piano et corde Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert XIXe, XXe, XXIe, quatuors piano et corde

Vendredi 28 août 2026 de 21h30 à 22h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Navigation entre les siècles avec les quatuors pour piano et cordes de trois compositeurs. Ecrit au XXIe siècle, le quatuor de Camille Durand Mabire est une commande de Renaud Capuçon et du Grand Théâtre de Provence pour le Festival Nouveaux Horizons 2022

Créée à cette occasion, l’œuvre a récemment été récompensée lors du Festival Les inouïes . Formé aux Conservatoires d’Aix-en-Provence et de Rouen, Camille Durand Mabire est lauréat du Prix Dussurget Jeune Espoir 2026. Musicien éclectique, autant passionné par Bach que par le rock métal, il se dit habité par le sentiment de l’absurdité de l’existence, mais concevant la création comme un acte de construction de sens. Ma musique explore la solitude, le vide et la sévérité de la condition humaine, tout en cherchant à faire émerger la joie, la surprise, l’émerveillement et parfois l’extase.



Né au XXe siècle, Eric Tanguy est l’un des compositeurs français les plus joués dans le monde. Après sa résidence à la Villa Médicis (1993-1994), la rencontre avec le grand violoncelliste Rostropovich en 2001 va donner une dimension internationale à sa carrière. Son catalogue comprend plus de 150 œuvres écrites pour diverses formations de l’instrument solo (piano, violon,…) à l’orchestre symphonique en passant par toutes formations de musique de chambre. En 2025, la Ville d’Aix-en*Provence lui a commandé une pièce pour orchestre symphonique qui a été créée en juin 2025 dans le cadre de l’exposition Cézanne au Jas de Bouffan. A cette occasion, le Conservatoire Darius Milhaud a accueilli Eric Tanguy en résidence pendant l’année scolaire 2024-2025, offrant ainsi aux élèves l’opportunité rare de travailler ses œuvres directement avec le compositeur.

Né au XIXème siècle, Gustav Mahler est l’homme des grandes symphonies, magistrales par leurs vastes constructions, gigantesques par le nombre de musiciens nécessaires pour les interpréter, Mahler compte parmi les géants de la musique symphonique, aux côtés de Beethoven, Brahms, et plus tard Bruckner et Shostakovich. Mais, il fut d’abord un jeune élève, celui qui, à 17 ans, n’aura laissé qu’une seule et unique pièce de musique de chambre, un quatuor en un mouvement. Avait-il l’intention d’écrire les autres mouvements ? On peut le supposer car il a laissé 24 mesures d’un Scherzo inachevé…Cependant, on trouve tout Mahler dans ce quatuor, alternance de moments très lents auxquels succèdent des moments agités, un thème récurrent plein de poésie et d’intensité. Aucune trace ne laisse penser que Gustav Mahler ait jamais entendu son quatuor joué pour lui.



● Olivier Lechardeur, piano

● Michel Durand-Mabire, violon

● Marie-Anne Hovasse, alto

● Guillaume Rabier, violoncelle.



// Programme //

Camille Durand Mabire, Quatuor (version révisée 2026)

Éric Tanguy, Quartettsatz (2021)

Gustav Mahler, Quatuor en la mineur (1876) .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

A journey through the centuries with the piano and string quartets of three composers. Composed in the 21st century, Camille Durand Mabire’s quartet was commissioned by Renaud Capuçon and the Grand Théâtre de Provence for the 2022 Nouveaux Horizons Festival.

L’événement Concert XIXe, XXe, XXIe, quatuors piano et corde Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence