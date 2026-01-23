Concert / Yael Naim / Charabia Festival Comédie CDN de Reims Reims
dimanche 29 novembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Concert / Yael Naim / Charabia Festival
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 34 – 34 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 18:30:00
fin : 2026-11-29 20:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Tout public
Yael Naim
Charabia Festival
La Comédie accueille, le temps d’un week-end, le Charabia Festival ! Au programme, une soirée Bergermania qui rend un hommage au mélodiste français Michel Berger et un voyage intime et pop avec Yael Naim.
Yael Naim revient à la scène avec un nouveau live, entièrement dédié à son nouvel album. L’autrice-compositrice-interprète franco-israélienne ouvre un chapitre inédit de sa carrière, marqué par une quête profonde d’indépendance artistique et de liberté de pensée. Entièrement écrit, composé et réalisé par elle, le disque comme le concert reflètent un engagement total celui d’une artiste qui ose, explore, se réinvente et surprend par les nouvelles directions qu’elle emprunte, tout en restant profondément elle-même. Il en résulte une performance aussi sensible qu’ambitieuse, où l’intime rencontre le grandiose un véritable voyage sensoriel, porté par une scénographie surprenante, magique, immersive et profondément sensible.
Horaires
18h ouverture du bar
18h30 Ouverture des portes de la salle
19h concert (avec première partie)
Date Dimanche 29 novembre 19h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert / Yael Naim / Charabia Festival
L’événement Concert / Yael Naim / Charabia Festival Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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