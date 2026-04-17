Concert Yantrio Belleville-sur-Loire
Concert Yantrio Belleville-sur-Loire mercredi 6 mai 2026.
Belleville-sur-Loire
Concert Yantrio
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06 23:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Concert Yantrio
Imaginez Georges Brassens porté par les rythmes envoûtants de la rumba afro-cubaine ou Léo Ferré dialoguant avec un violon carnatique dans un raga éblouissant.
Imaginez encore… Boris Vian revisité dans un esprit jazz manouche, ou Jacques Brel sublimé par les couleurs vibrantes du Maloya.
YanTrio vous invite à une traversée musicale exotique, délicate et virtuose, parsemée de beauté et de moments suspendus.
Laissez-vous surprendre… et embarquez avec nous dans ce voyage entre poésie française et musiques du monde ! .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10
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English :
Yantrio concert
L’événement Concert Yantrio Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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