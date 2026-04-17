Belleville-sur-Loire

Concert Yantrio

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06 23:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Concert Yantrio

Imaginez Georges Brassens porté par les rythmes envoûtants de la rumba afro-cubaine ou Léo Ferré dialoguant avec un violon carnatique dans un raga éblouissant.

Imaginez encore… Boris Vian revisité dans un esprit jazz manouche, ou Jacques Brel sublimé par les couleurs vibrantes du Maloya.

YanTrio vous invite à une traversée musicale exotique, délicate et virtuose, parsemée de beauté et de moments suspendus.

Laissez-vous surprendre… et embarquez avec nous dans ce voyage entre poésie française et musiques du monde ! .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10

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English :

Yantrio concert

L’événement Concert Yantrio Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY