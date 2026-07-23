CONCERT Youngblood Brass Band + Première partie Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Youngblood Brass Band + Première partie

58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

VEN. 16 OCTOBRE 2026

20:00

Youngblood Brass Band (Riot Jazz / Hip-hop | US)

Le Youngblood Brass Band bouscule les conventions avec une énergie extatique, bruyante et incendiaire, en reprenant la forme d’un brass band de la Nouvelle-Orléans pour le transformer en un mastodonte hip-hop aux accents punk, débordant de groove et de détermination.

Cet ensemble de dix musiciens né dans le Wisconsin (Etats-Uni), bouscule les codes depuis 2000 en fusionnant la tradition des fanfares est les répertoires de la galaxie funk/soul/ hip-hop. Capable de collaborer avec Talib Kweli comme de faire vibrer les festivals les plus pointus (Glastonbury, Roskilde, Pukkelpop), ce collectif réconcilie les mordus de cuivres et les b-boys autour d’un groove universel. Loin des clichés, Youngblood Brass Band impose une musique intense, intelligente et résolument authentique.

Sur scène, ils livrent un show physique et généreux qui exige une seule chose de la part du public une danse rigoureuse et libératrice.

VEN. 16 OCTOBRE 2026

20:00

Youngblood Brass Band (Riot Jazz / Hip-hop | US)

Le Youngblood Brass Band bouscule les conventions avec une énergie extatique, bruyante et incendiaire, en reprenant la forme d’un brass band de la Nouvelle-Orléans pour le transformer en un mastodonte hip-hop aux accents punk, débordant de groove et de détermination.

Cet ensemble de dix musiciens né dans le Wisconsin (Etats-Uni), bouscule les codes depuis 2000 en fusionnant la tradition des fanfares est les répertoires de la galaxie funk/soul/ hip-hop. Capable de collaborer avec Talib Kweli comme de faire vibrer les festivals les plus pointus (Glastonbury, Roskilde, Pukkelpop), ce collectif réconcilie les mordus de cuivres et les b-boys autour d’un groove universel. Loin des clichés, Youngblood Brass Band impose une musique intense, intelligente et résolument authentique.

Sur scène, ils livrent un show physique et généreux qui exige une seule chose de la part du public une danse rigoureuse et libératrice. .

58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

FRI., OCTOBER 16, 2026

8:00 PM

Youngblood Brass Band (Riot Jazz / Hip-hop | US)

The Youngblood Brass Band shatters conventions with an ecstatic, raucous, and incendiary energy, taking the form of a New Orleans brass band and transforming it into a hip-hop behemoth with punk influences, bursting with groove and determination.

This ten-piece ensemble, based in Wisconsin (U.S.), has been breaking the mold since 2000 by fusing the tradition of marching bands with the repertoires of the funk/soul/hip-hop scene. Capable of collaborating with Talib Kweli as well as setting the most cutting-edge festivals ablaze (Glastonbury, Roskilde, Pukkelpop), this collective brings brass enthusiasts and b-boys together around a universal groove. Far from clichés, Youngblood Brass Band delivers music that is intense, intelligent, and resolutely authentic.

On stage, they deliver a physical and generous performance that demands only one thing from the audience: vigorous and liberating dancing.

L’événement CONCERT Youngblood Brass Band + Première partie Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS