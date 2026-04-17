Informations pratiques

Lignières

Concert Ysé + Mihlo (1e partie)

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

De la chanson pop de haute volée aux Bains-Douches avec la brillante Ysé et l’artiste émergente de la scène francophone, Mihlo en 1ère partie.

Après une première tournée de près de 100 dates en France et à l’international, des passages remarqués aux Inouis du Printemps de Bourges, au Charabia Festival, au Chorus Festival, au MaMA Festival etc.. Ysé signe son retour avec son premier album Pour ce qui nous attend de mieux , un disque résolument lumineux et singulier.

Électriques, poétiques, mélancoliques, les chansons de Mihlo oscillent entre ombre et lumière dans un univers plein d’humour et de fantaisies. Sur scène, Mihlo (guitare, chant), et Pierre Mahier (batterie, clavier) forment un duo complémentaire en parfaite symbiose. 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

From high-flying pop music to Les Bains-Douches, featuring the brilliant Ys%E9 and Mihlo, an up-and-coming artist on the French-speaking music scene, as the opening act.

L’événement Concert Ysé + Mihlo (1e partie) Lignières a été mis à jour le 2026-08-17 par OT LIGNIERES