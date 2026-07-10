Informations pratiques

Montregard

Concert Yvan Marc chante Cabrel

Médiathèque Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

20h Un concert intimiste revisitant les chansons de Cabrel,

Gratuit dans la limite des places disponible

.

Médiathèque Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

8:00 p.m.: An intimate concert featuring a fresh take on Cabrel’s songs,

Free, subject to availability

L’événement Concert Yvan Marc chante Cabrel Montregard a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme