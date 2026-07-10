Concert Yvan Marc chante Cabrel Montregard
vendredi 9 octobre 2026 · Montregard
Informations pratiques
Montregard
Concert Yvan Marc chante Cabrel
Médiathèque Montregard Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
20h Un concert intimiste revisitant les chansons de Cabrel,
Gratuit dans la limite des places disponible
.
Médiathèque Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
8:00 p.m.: An intimate concert featuring a fresh take on Cabrel’s songs,
Free, subject to availability
L’événement Concert Yvan Marc chante Cabrel Montregard a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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