Concert Zaho O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère mercredi 18 mars 2026.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 37 – 37 – 47.5 EUR
selon l’emplacement
Début : 2026-03-18 20:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Zaho est une chanteuse, rappeuse, auteure-compositrice-interprète, actrice.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Zaho is a singer, rapper, singer-songwriter and actress.
