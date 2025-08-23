Concert Zaho O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Concert Zaho

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 37 – 37 – 47.5 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Zaho est une chanteuse, rappeuse, auteure-compositrice-interprète, actrice.

.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

Zaho is a singer, rapper, singer-songwriter and actress.

