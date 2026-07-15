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AGENDA · Nancy

Concert Zamdane L’Autre Canal Nancy

jeudi 26 novembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
27 Tarif réduit

Nancy

Concert Zamdane

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
27
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :
2026-11-26

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” une création originale qui met en valeur son dernier album événement.Tout public
27  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

After two sold-out shows at the Olympia and one at the Zenith in Paris, Zamdane is heading back on tour with “Le Spectacle RAHMA”: an original production that showcases his latest hit album.

L’événement Concert Zamdane Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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