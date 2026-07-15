Concert Zamdane L’Autre Canal Nancy
jeudi 26 novembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Zamdane
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
27
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 22:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” une création originale qui met en valeur son dernier album événement.Tout public
27 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
After two sold-out shows at the Olympia and one at the Zenith in Paris, Zamdane is heading back on tour with “Le Spectacle RAHMA”: an original production that showcases his latest hit album.
L’événement Concert Zamdane Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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