Concert Zamdane L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Zamdane

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” une création originale qui met en valeur son dernier album événement.Tout public

27 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

After two sold-out shows at the Olympia and one at the Zenith in Paris, Zamdane is heading back on tour with “Le Spectacle RAHMA”: an original production that showcases his latest hit album.

L’événement Concert Zamdane Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY