Concert Zelie L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Zelie

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

26

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21 22:30:00

Date(s) :

2027-01-21

Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques.

Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité. Après une Cigale complète, elle s’attaque à l’Olympia avec la détermination qu’on lui connaît: elle promet une expérience, un spectacle explosif d’inspiration américaine fusionnant la danse contemporaine, hip-hop, avec sa pop tranchante et acidulée qui saura aussi vous faire sentir proche d’elle et de son univers haut en couleurs.Tout public

26 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

With clenched fists, furrowed brows, intense and effervescent, Zélie sings and dances, expressing her strength and her dominant sensitivity through energizing, raw songs with electronic sounds.

Outspoken and personal, her writing stands out for its surprising universality in the face of such candor and intimacy.%A0%A0After a sold-out run at La Cigale, she’s taking on the Olympia with her trademark determination: she promises an experience—an explosive, American-inspired show fusing contemporary dance and hip-hop with her sharp, tangy pop that will also make you feel close to her and her colorful world.

L’événement Concert Zelie Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY