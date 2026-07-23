CONCERT Zentone + Melkior Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Zentone + Melkior

58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

JEU. 29 OCTOBRE 2026

20:00

Zentone (Dub | FR)

Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, et du lumineux Jolly Joseph, chanteur multi-instrumentiste de la scène sound-system, qui vient cimenter la création officielle du groupe. Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective !

Melkior (Dub | FR)

Artiste et sonorisateur de la scène amiénoise depuis 25 ans, Melkior se passionne pour le Son depuis son exposition aux albums de la scène French Dub des années 2000…d’abord en groupe puis en solo, Melkior compose un dub narratif aux inspirations multiples, de l’Orient à l’Asie, du hiphop à l’electro, dans lequel chacun écrira son voyage !

JEU. 29 OCTOBRE 2026

20:00

Zentone (Dub | FR)

Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites. Un peu dub, un peu electro, un peu world music. Et en même temps, rien de tout ça vraiment. Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, et du lumineux Jolly Joseph, chanteur multi-instrumentiste de la scène sound-system, qui vient cimenter la création officielle du groupe. Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation collective !

Melkior (Dub | FR)

Artiste et sonorisateur de la scène amiénoise depuis 25 ans, Melkior se passionne pour le Son depuis son exposition aux albums de la scène French Dub des années 2000…d’abord en groupe puis en solo, Melkior compose un dub narratif aux inspirations multiples, de l’Orient à l’Asie, du hiphop à l’electro, dans lequel chacun écrira son voyage ! .

58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

THURSDAY, OCTOBER 29, 2026

8:00 PM

Zentone (Dub | FR)

That’s what Zentone is all about. A project that brings together two visions of dub, while embracing its contradictions and boundless sonic explorations. A little dub, a little electro, a little world music. And at the same time, none of that, really. It’s the fusion of Zenzile and High Tone—two pillars of the French dub scene—and the brilliant Jolly Joseph, a multi-instrumentalist singer from the sound-system scene, who cements the group’s official formation. Zentone is the perfect embodiment of collective experimentation!

Melkior (Dub | FR)

An artist and sound engineer on the Amiens scene for 25 years, Melkior has been passionate about sound ever since he was first exposed to albums from the French dub scene of the 2000s—first as part of a band, then as a solo artist. Melkior creates narrative dub with diverse influences—from the East to Asia, from hip-hop to electro—in which everyone can find their own journey!

L’événement CONCERT Zentone + Melkior Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS