Concerto de Noël de Corelli & Les 4 Saisons de Vivaldi Eglise Saint Sulpice Paris

Orchestre Helios

Violon Solo : Glen Rouxel

Concerto pour une Nuit de Noël de Corelli / Ave Maria de Caccini & Schubert / Les 4 Saisons de Vivaldi.

Concerto grosso en sol mineur, op. 6, n ° 8 de Arcangelo Corelli, plus connu sous le nom de Concerto de Noël, a été commandé par le cardinal Pietro Ottoboni et publié à titre posthume en 1714. Le concerto porte l’inscription Fatto per la note de Natale (faite pour la nuit de Noël).

Le concerto est écrit pour un ensemble composé de deux violons concertino et violoncelle, cordes ripieno et continuo.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Venez découvrir le Concerto pour une Nuit de Noël de Corelli, l’Ave Maria de Caccini & Schubert ainsi que l’intégrale des 4 Saisons de Vivaldi par l’Orchestre Helios.

Le dimanche 27 décembre 2026

de 21h00 à 22h15

payant

Prestige 60 euros

Carré Or 40 euros, Tarif Unique 30 euros, Tarif Réduit 20 euros (étudiants, chômeurs)

Public jeunes et adultes.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 concertshelios@gmail.com



