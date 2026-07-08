Concertos de Chopin Kursaal Besançon
samedi 12 septembre 2026 · Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Concertos de Chopin
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
François-Frédéric Guy, piano, direction
Frédéric Chopin
Concerto pour piano n°1 op.11
Concerto pour piano n°2 op.21
Hélène de Montgeroult
Études pour piano solo, n°62, 106, 111
Chopin a composé ces deux concertos alors qu’il n’avait pas encore vingt ans. Le premier alterne fougue et poésie, tandis que le second séduit par son Larghetto mélancolique et son final étincelant. Ces partitions, marquées par l’influence de Mozart et de la musique polonaise, révèlent son génie précoce virtuosité au service de l’émotion, mélodies inoubliables et harmonie audacieuse. On retrouve avec bonheur le grand François-Frédéric Guy qui dirige du clavier l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie pour la première fois au Festival. Il nous fera également découvrir quelques-unes des 114 études pour piano d’Hélène de Montgeroult, talentueuse pianiste, pédagogue et compositrice. .
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concertos de Chopin
L’événement Concertos de Chopin Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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