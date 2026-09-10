Concerts au lavoir Sainte-Geneviève, Lavoir Saint-Geneviève, Magny-le-Hongre
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir Saint-Geneviève · Magny-le-Hongre
Informations pratiques
Concerts au lavoir Sainte-Geneviève Samedi 19 septembre, 15h00 Lavoir Saint-Geneviève Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Une immersion musicale avec la violoniste Ruxandra Sirli et la violoncelliste Bohdana Horecka lors de deux courts concerts, avec des œuvres de Bach, Beethoven, Haydn,etc.
Samedi 19 septembre. À 15h et 16h au lavoir Sainte-Geneviève.
Lavoir Saint-Geneviève 4 rue de l’Église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 43 51 00 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/excellart/evenements/musique-et-patrimoine »}] https://www.helloasso.com/associations/excellart/evenements/musique-et-patrimoine
Une immersion musicale avec la violoniste Ruxandra Sirli et la violoncelliste Bohdana Horecka lors de deux courts concerts, avec des œuvres de Bach, Beethoven, Haydn,etc.
©Excell’Art
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