Visite de l’atelier de paix – l’atelier des potiers, Mairie Magny-le-Hongre, Magny-le-Hongre

Informations pratiques

Visite de l’atelier de paix – l’atelier des potiers 19 et 20 septembre Mairie Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des amoureux de poterie vous ouvre exceptionnellement ses portes. Échangez avec les potiers, et découvrez leur atelier.

Mairie Magny-le-Hongre Grande rue 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.magnylehongre.fr/ Ancienne grange réhabilitée en 1995, elle porte le nom d’un ancien habitant décédé quelques années avant. Elle accueille depuis de nombreux événements communaux et associatifs.

L’association des amoureux de poterie vous ouvre exceptionnellement ses portes. Échangez avec les potiers, et découvrez leur atelier.

©Mairie de Magny le Hongre