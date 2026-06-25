Concerts de l’orchestre Pourquoi Pas Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris
Concerts de l’orchestre Pourquoi Pas Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris jeudi 2 juillet 2026.
Retrouvez l’orchestre Pourquoi Pas durant sa session d’été autour d’un programme dédié aux compositeurs d’Europe de l’Est !
Vous pourrez nous écouter :
2 juillet à 19h30 dans la cour de CESURE (Paris 5e)
3 juillet à 20h30 à l’église Saint-Christophe de Javel (Paris 15e)
4 juillet à 18h30 au tiers lieu Vives les groues (Nanterre)
5 juillet à 17h30 au kiosque du Jardin du Luxembourg
Participation libre
On vous attend nombreux ! ✨
Retrouvez l’orchestre Pourquoi Pas durant sa session d’été autour d’un programme dédié aux compositeurs d’Europe de l’Est !
Du jeudi 02 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Kiosque du Jardin du Luxembourg Jardin du luxembourg 75006 Paris
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