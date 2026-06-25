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Concerts de l’orchestre Pourquoi Pas Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris

Concerts de l’orchestre Pourquoi Pas Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris

Concerts de l’orchestre Pourquoi Pas Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Kiosque du Jardin du Luxembourg

Adresse : Jardin du luxembourg

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Retrouvez l’orchestre Pourquoi Pas durant sa session d’été autour d’un programme dédié aux compositeurs d’Europe de l’Est !

Vous pourrez nous écouter :

2 juillet à 19h30 dans la cour de CESURE (Paris 5e)

3 juillet à 20h30 à l’église Saint-Christophe de Javel (Paris 15e)

4 juillet à 18h30 au tiers lieu Vives les groues (Nanterre)

5 juillet à 17h30 au kiosque du Jardin du Luxembourg

Participation libre

On vous attend nombreux ! ✨

Retrouvez l’orchestre Pourquoi Pas durant sa session d’été autour d’un programme dédié aux compositeurs d’Europe de l’Est !
Du jeudi 02 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :

Kiosque du Jardin du Luxembourg Jardin du luxembourg  75006 Paris
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