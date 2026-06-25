Concerts de l’orchestre Pourquoi Pas Kiosque du Jardin du Luxembourg Paris jeudi 2 juillet 2026.

Retrouvez l’orchestre Pourquoi Pas durant sa session d’été autour d’un programme dédié aux compositeurs d’Europe de l’Est !

Vous pourrez nous écouter :

2 juillet à 19h30 dans la cour de CESURE (Paris 5e)

3 juillet à 20h30 à l’église Saint-Christophe de Javel (Paris 15e)

4 juillet à 18h30 au tiers lieu Vives les groues (Nanterre)

5 juillet à 17h30 au kiosque du Jardin du Luxembourg

Participation libre

On vous attend nombreux ! ✨

Retrouvez l’orchestre Pourquoi Pas durant sa session d’été autour d’un programme dédié aux compositeurs d’Europe de l’Est !

Du jeudi 02 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Kiosque du Jardin du Luxembourg Jardin du luxembourg 75006 Paris

https://www.instagram.com/orchestrepourquoipas93/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083282500234 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083282500234



Afficher la carte du lieu Kiosque du Jardin du Luxembourg et trouvez le meilleur itinéraire

