Concerts de poche Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Olivier Alain

Concerts de poche

18h15 : Polyglottes

Chœur d’enfants de la Maîtrise de Paris

David Berdery, piano

Rémi Aguirre, direction

19h : Chaud – froid !

Ensemble vocal à voix mixte

Rémi Aguirre Zubiri, direction

Concert de l’Ensemble de jeunes voix d’hommes

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 19h45

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h15 à 18h45

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T18:15:00+02:00_2026-06-25T18:45:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T19:45:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et trouvez le meilleur itinéraire

