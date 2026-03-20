Concerts de poche Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concerts de poche Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 25 juin 2026.
Salle Olivier Alain
Concerts de poche
18h15 : Polyglottes
Chœur d’enfants de la Maîtrise de Paris
David Berdery, piano
Rémi Aguirre, direction
19h : Chaud – froid !
Ensemble vocal à voix mixte
Rémi Aguirre Zubiri, direction
Concert de l’Ensemble de jeunes voix d’hommes
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 19h45
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h15 à 18h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T18:15:00+02:00_2026-06-25T18:45:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T19:45:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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