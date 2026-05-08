Concerts des élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris Square Parc Brassens paris

Samedi 6 juin 2026 de 14h à 18h

Sur terre-plein central face au n° 5 du boulevard Blanqui 75013 Paris

Batteries, ensemble musiques actuelles et Atelier Jazz

Dimanche 7 juin 2026 de 14h à 18h

Square Maurice Gardette

2 Rue du Général Blaise 75011 Paris

Ensemble musiques actuelles et Atelier Jazz

Samedi 20 juin 2026 de 14h à 16h

Square Parc Brassens

2 place Jacques Marette 75015 Paris

Ensemble de saxophones, atelier jazz

Dimanche 21 juin 2026 de 14h à 16h

Square Adolphe Chérioux

260 rue de Vaugirard 75015 Paris

Ensemble de clarinettes, chant, chorale, ensemble flutes traversière

Les élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs concerts dans les kiosques parisiens dans le cadre de Kiosques en fête.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

dimanche

de 14h00 à 16h00

samedi

de 14h00 à 16h00

samedi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Square Parc Brassens 2 place Jacques Marette 75015 paris

+33145650102 musicale@aimparis.fr



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