Concerts des élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris Square Parc Brassens paris
Concerts des élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris Square Parc Brassens paris samedi 6 juin 2026.
Samedi 6 juin 2026 de 14h à 18h
Sur terre-plein central face au n° 5 du boulevard Blanqui 75013 Paris
Batteries, ensemble musiques actuelles et Atelier Jazz
Dimanche 7 juin 2026 de 14h à 18h
Square Maurice Gardette
2 Rue du Général Blaise 75011 Paris
Ensemble musiques actuelles et Atelier Jazz
Samedi 20 juin 2026 de 14h à 16h
Square Parc Brassens
2 place Jacques Marette 75015 Paris
Ensemble de saxophones, atelier jazz
Dimanche 21 juin 2026 de 14h à 16h
Square Adolphe Chérioux
260 rue de Vaugirard 75015 Paris
Ensemble de clarinettes, chant, chorale, ensemble flutes traversière
Les élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs concerts dans les kiosques parisiens dans le cadre de Kiosques en fête.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
dimanche
de 14h00 à 18h00
dimanche
de 14h00 à 16h00
samedi
de 14h00 à 16h00
samedi
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00
Square Parc Brassens 2 place Jacques Marette 75015 paris
+33145650102 musicale@aimparis.fr
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