Festival de l’habitat Galerie Joseph Paris
Festival de l’habitat Galerie Joseph Paris vendredi 5 juin 2026.
Deux jours pour rencontrer des architectes et faire avancer son projet !
Après une première édition en 2024 ayant réuni de nombreux particuliers autour des enjeux de l’habitat et de l’architecture du quotidien, l’association Architectes & Particuliers organise la deuxième édition de son Festival de l’Habitat à Paris. Pendant deux jours, le public parisien et d’Île-de-France est invité à rencontrer gratuitement des architectes, assister à des mini-conférences et échanger autour de projets de rénovation, d’agrandissement ou de réaménagement.
Pensé comme un véritable festival, accessible et convivial, il s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre, imaginer ou concrétiser leur projet d’habitat. Extension, récupération des combles, création d’une pièce en plus, optimisation des espaces, surélévation ou réaménagement intérieur : les architectes, tous membres de l’association, partageront leurs conseils, leur expertise et leur vision du métier au travers de formats courts, pédagogiques et interactifs
AU PROGRAMME :
Des speed coachings gratuits de 20 minutes, permettant aux visiteurs de venir avec leurs plans, photos ou idées pour échanger directement avec un architecte. (réservation conseillée)
Des mini-conférences autour des problématiques concrètes de l’habitat.
Des espaces de dialogue et de rencontres pour concrétiser un projet futur.
Des temps de décryptage pour mieux comprendre le rôle et les missions de l’architecte dans un projet de vie.
À travers cet événement, Architectes & Particuliers poursuit sa mission : promouvoir l’architecture du quotidien et améliorer durablement le confort, les usages et la qualité des logements..
Association loi 1901, Architectes & Particuliers réunit plus de 160 architectes inscrits à l’Ordre des Architectes et engagés dans l’accompagnement des particuliers. Sans but lucratif, l’association mène des actions d’information, de conseil et de sensibilisation afin de créer un dialogue direct entre architectes et habitants.
Exposition permanente – Gratuit – Réservation conseillée
Programme détaillé :
Vendredi 5 juin :
13h Speed coaching
14h Décryptage « Qu’est qu’une visite conseil, combien ça coute, ce que ça change pour la suite du projet ? »
15h Speed coaching
16h 5 minutes 1 projet x 6 architectes « La rénovation énergétique, enjeux et solutions pratiques »
17h Dialogue ouvert : rénover le pavillonnaire dégradé en Île de France avec la SIFAE
19h Vernissage, échangez avec les architectes autour d’un verre
Samedi 6 juin :
10h Exposition et accueil du public
11h & 13h Speed coaching
14h 5 minutes, 1 projet x 6 architectes : une pièce en plus, extension, récupération des combles, réaménagement
15h Décryptage « Comment se déroule une mission d’architecte ? Qui fait quoi, comment l’architecte coordonne ? La question que tout particulier se pose avant de se lancer. »
16h 5 minutes, 1 projet x 6 architectes : « combien ça coute de rénover ? Des projets réels, des budgets concrets. »
17h Speed coaching
18h Clôture
Pendant deux jours, le public est invité à rencontrer gratuitement des architectes, assister à des conférences et échanger autour de projets de rénovation, d’agrandissement ou de réaménagement.
Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :
vendredi
de 13h00 à 19h00
samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T13:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00
Galerie Joseph 8, square Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
https://www.facebook.com/events/1027117579978997 https://www.facebook.com/events/1027117579978997
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