Concerts des groupes des studios de l’Usine et des élèves de l’atelier “jouer en groupe”, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet
Concerts des groupes des studios de l’Usine et des élèves de l’atelier “jouer en groupe”, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet samedi 30 mai 2026.
Concerts des groupes des studios de l’Usine et des élèves de l’atelier “jouer en groupe” Samedi 30 mai, 20h30 L’Usine à Chapeaux Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Concerts des groupes des studios de l’Usine et des élèves de l’atelier “jouer en groupe” de Lucie Lima et Simon Bolzinger du Conservatoire Gabriel Fauré. Au Club de l’Usine.
L’Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Concerts des groupes des studios de l’Usine et des élèves de l’atelier “jouer en groupe”
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