Concerts des orchestres 1C et 2C Théâtre de la Rochefoucauld Paris
Concerts des orchestres 1C et 2C Théâtre de la Rochefoucauld Paris mercredi 10 juin 2026.
Programme détaillé à venir.
Les élèves des ensembles Cordes 1A et 1B de Clara Zaoui, Vents 1C et 2C de Jean-Charles Gasparetto, et Cordes 2C de Kevin Frobert vous invitent à leur concert de fin d’année !
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00
Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris
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