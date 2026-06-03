Concerts des orchestres 1C et 2C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Programme détaillé à venir.

Les élèves des ensembles Cordes 1A et 1B de Clara Zaoui, Vents 1C et 2C de Jean-Charles Gasparetto, et Cordes 2C de Kevin Frobert vous invitent à leur concert de fin d’année !

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJszf33tTx-bvFVUSdU9I9e67utJyozvjdOHZUaVhnKEUI9w/viewform?usp=publish-editor dac-cma7communication@paris.fr



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