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Concerts des orchestres 1C et 2C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Concerts des orchestres 1C et 2C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Concerts des orchestres 1C et 2C Théâtre de la Rochefoucauld Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la Rochefoucauld

Adresse : 22 rue Malar

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Programme détaillé à venir.

Les élèves des ensembles Cordes 1A et 1B de Clara Zaoui, Vents 1C et 2C de Jean-Charles Gasparetto, et Cordes 2C de Kevin Frobert vous invitent à leur concert de fin d’année !
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar  75007 Paris
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