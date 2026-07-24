Informations pratiques

Boivre-la-Vallée

Concerts et lumières

4 Rue du Château Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Laissez-vous emporter par une soirée musicale unique où la magie du violon et du piano se mêle à un jeu de lumières pour une expérience immersive.

Éloïse Gomez (violon) & Solène Péréda (piano)

Au programme Brahms, Debussy, Saint-Saëns et bien d’autres compositeurs.

Laissez-vous emporter par une soirée musicale unique où la magie du violon et du piano se mêle à un jeu de lumières pour une expérience immersive.

Éloïse Gomez (violon) & Solène Péréda (piano)

Au programme Brahms, Debussy, Saint-Saëns et bien d’autres compositeurs. .

4 Rue du Château Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 10 65 04 assocdesamisduchateaudemb@gmail.com

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English : Concerts et lumières

Let yourself be swept away by a unique evening of music where the magic of the violin and piano blends with a light show to create an immersive experience.

Éloïse Gomez (violin) & Solène Péreda (piano)

On the program: Brahms, Debussy, Saint-Saëns, and many other composers.

L’événement Concerts et lumières Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou