Concerts et lumières Boivre-la-Vallée
samedi 19 septembre 2026 · Boivre-la-Vallée
Informations pratiques
Boivre-la-Vallée
Concerts et lumières
4 Rue du Château Boivre-la-Vallée Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous emporter par une soirée musicale unique où la magie du violon et du piano se mêle à un jeu de lumières pour une expérience immersive.
Éloïse Gomez (violon) & Solène Péréda (piano)
Au programme Brahms, Debussy, Saint-Saëns et bien d’autres compositeurs.
Laissez-vous emporter par une soirée musicale unique où la magie du violon et du piano se mêle à un jeu de lumières pour une expérience immersive.
Éloïse Gomez (violon) & Solène Péréda (piano)
Au programme Brahms, Debussy, Saint-Saëns et bien d’autres compositeurs. .
4 Rue du Château Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 10 65 04 assocdesamisduchateaudemb@gmail.com
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English : Concerts et lumières
Let yourself be swept away by a unique evening of music where the magic of the violin and piano blends with a light show to create an immersive experience.
Éloïse Gomez (violin) & Solène Péreda (piano)
On the program: Brahms, Debussy, Saint-Saëns, and many other composers.
L’événement Concerts et lumières Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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