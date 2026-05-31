Découvrez la magie du verre soufflé, Atelier Floriane Tourrilhes, Boivre-la-Vallée

Découvrez la magie du verre soufflé 18 – 20 septembre Atelier Floriane Tourrilhes Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la magie du verre en fusion.

Assistez à une démonstration de verre soufflé à la canne.

Il est également possible, sur demande, de souffler votre propre boule de verre le samedi et le dimanche (durée : 10 minutes par personne, 20 € la boule). Prévoir de revenir la récupérer après recuisson, au moins 48 heures plus tard.

Atelier Floriane Tourrilhes 7 rue de l’église, 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 64 15 91 54 http://florianetourrilhes.com https://www.facebook.com/florianetourrilhes;https://www.instagram.com/florianetourrilhes/ Découvrez cet atelier de soufflage de verre. parking à proximité

Venez découvrir la magie du verre en fusion.

©François Lebourg