Visite libre avec exposition photographiques de l’église de Nesdes, Église Saint-Matthieu de Nesdes, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite libre avec exposition photographiques de l’église de Nesdes 19 et 20 septembre Église Saint-Matthieu de Nesdes Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église romane Saint-Hilaire de Benassay et exposition photographique

Située sur la place de la Mairie, à Benassay, l’église Saint-Hilaire est un édifice religieux datant du XIe ou du XIIe siècle.

Saccagée une première fois lors de la guerre de Cent Ans, puis une seconde fois par les huguenots pendant les guerres de Religion, comme l’église Saint-Mathieu de Nesdes, elle ne conserve alors que ses murs et quelques sommiers de voûtes. Le monument échappe ensuite à la Révolution française, mais son état reste très dégradé.

Grâce à plusieurs campagnes de rénovation initiées par la commune, d’abord en 1817 puis en 1900, l’église est aujourd’hui conservée en bon état.

À l’intérieur, les visiteurs pourront admirer un vitrail offert lors de la seconde rénovation de l’édifice. Il représente sainte Radegonde, fondatrice de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Elle y tient une crosse, normalement réservée aux évêques ou aux abbés, bien qu’elle n’ait jamais été abbesse de l’abbaye.

L’église conserve également de nombreuses statues, notamment celles de la Vierge, de saint Joseph, de saint Hilaire et de sainte Radegonde. Plusieurs d’entre elles sont inscrites au titre des monuments historiques.

Façade, autel, nef et détails sculptés complètent cette découverte d’un édifice chargé d’histoire, à ne pas manquer lors d’un passage à Benassay.

https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Benassay.pdf

Église Saint-Matthieu de Nesdes 5 Rue du Calvaire – Nesdes, 86470 Boivre-la-vallée Boivre-la-Vallée 86470 Benassay Vienne Nouvelle-Aquitaine 0626690807 http://boivrelavallee.eu [{« link »: « https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Benassay.pdf »}] Visite libre avec exposition photographiques de l’Église Saint-Matthieu de Nesdes.

Datant du XIIe siècle, l’église de Nesdes est située au sommet d’une butte et le cimetière est accolé au mur ouest.

Église primitive et romane, on peut encore trouver les marches romanes d’origine au niveau du porche. Comme l’église Saint-Hilaire de Benassay, le reste du bâtiment a été détruit en 1569 par les troupes protestantes se rendant à Poitiers pour assiéger la ville.

Au cours du XVIIe siècle, l’église est rénovée et sa cloche est installée en 1761. Sa remarquable façade romane (ci-dessus) datant du XIIe siècle est ajoutée au patrimoine des monuments historiques en 1932.

Ce qu’on peut trouver dans l’église :

Vitrail représentant Saint-Mathieu, saint titulaire de l’église de Nesdes

Le vitrail représentant le saint titulaire de l’église : l’apôtre et évangéliste Saint-Mathieu. L’église de Nesdes est d’ailleurs la seule du diocèse qui a pour titulaire l’apôtre Mathieu.

Vierge Marie portant l’enfant

Bien que peu nombreuses, on peut trouver quelques statues notamment de Sainte-Radegonde, la Vierge Marie ou encore de Notre-Dame de Lourdes.

Cette remarquable église romane inscrite au patrimoine des monuments historiques vaut donc sans aucun doute le détour vers Nesdes !

https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Nesdes.pdf Parking à proximité

Visite libre de l’église romane Saint-Hilaire à Benassay et exposition photographiques

©boivrelavallee