Visite guidée de la Commanderie de Lavausseau, Ancienne commanderie des Hospitaliers, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite guidée de la Commanderie de Lavausseau 19 et 20 septembre Ancienne commanderie des Hospitaliers Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Jérusalem à Lavausseau.

Découvrez notamment la salle des mariages et la charpente de cet édifice chargé d’histoire.

Attention : le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, en raison de la présence d’escaliers et de l’absence d’ascenseur.

Ancienne commanderie des Hospitaliers 2 Pl. de la Mairie, 86470 Boivre-la-Vallée, France Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine Les 15ème et XVIe siècles furent des périodes de troubles qui expliquent la fortification de la commanderie par sa tour d’angle. Elle était également entourée d’une enceinte comportant un pont-levis. Affaiblie par les guerres de Religion, la commanderie fut vendue comme bien national après la Révolution. L’atout principal de cet édifice réside dans la présence d’éléments architecturaux intéressants : cheminée médiévale masquée, file de poteaux à décor prismatique et grand escalier menant aux caves.

Visite guidée de l’ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Jérusalem à Lavausseau.

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