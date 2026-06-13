Boivre-la-Vallée

Escape Game les 4 coffres de Lavausseau

Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une étrange légende circule dans les environs de Lavausseau. Elle attire les curieux et fascine les chercheurs de trésors. Les Veilleurs de la Boivre, une confrérie de personnages issus de différentes époques, ont dissimulé un mystérieux trésor à travers le temps. Voyagez dans le temps et tentez de

Une étrange légende circule dans les environs de Lavausseau. Elle attire les curieux et fascine les chercheurs de trésors. Les Veilleurs de la Boivre, une confrérie de personnages issus de différentes époques, ont dissimulé un mystérieux trésor à travers le temps. Voyagez dans le temps et tentez de reconstituer le secret de Lavausseau. .

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Escape Game les 4 coffres de Lavausseau

A strange legend is circulating in the area around Lavausseau. It attracts the curious and fascinates treasure hunters. The Watchers of La Boivre, a brotherhood of figures from different eras, have hidden a mysterious treasure throughout time. Travel back in time and try to

L’événement Escape Game les 4 coffres de Lavausseau Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou