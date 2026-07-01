Visite libre avec exposition photographiques de l’église de Montreuil-Bonnin, Église Saint-André de Montreuil-Bonnin, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite libre avec exposition photographiques de l’église de Montreuil-Bonnin 19 et 20 septembre Église Saint-André de Montreuil-Bonnin Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-André de Montreuil-Bonnin et exposition photographique

Découvrez librement l’église Saint-André de Montreuil-Bonnin, située au pied du château et accompagnée d’une exposition photographique.

Construite au XIe siècle, l’église Saint-André n’était pas la seule église de Montreuil-Bonnin à cette époque. Il est également fait mention de l’église Saint-Pierre, située dans « Bonnin-Monasterolum ». Ces deux édifices sont donnés à la fin du XIe siècle à l’abbaye de Saint-Cyprien. L’église Saint-Pierre a depuis disparu.

L’église Saint-André, quant à elle, a traversé les siècles, non sans dommages. Comme d’autres églises de Boivre-la-Vallée, elle est entièrement saccagée pendant les guerres de Religion, avant d’être restaurée au cours du XVIIe siècle.

Sa visite réserve de belles surprises. Si les deux arcades visibles de part et d’autre du portail central peuvent laisser penser à un édifice à plusieurs nefs, l’église ne possède en réalité qu’une nef unique. Remaniée au fil du temps, elle présente un mélange architectural étonnant, entre style roman, avec une voûte en berceau en plein cintre, et style gothique, avec une voûte sexpartite.

L’église conserve également de beaux vitraux, dont un vitrail d’axe associé à saint André. Il ne représente pas directement l’apôtre, mais la croix dite « de saint André », sur laquelle il aurait été crucifié. Au nord du chœur, d’autres vitraux sont dédiés à l’eucharistie et figurent notamment des grappes de raisin, symbole du sang du Christ.

Plusieurs tableaux ornent aussi l’édifice, parmi lesquels une œuvre de la fin du XVIe siècle représentant saint Hyacinthe sauvant une statue de la Vierge lors de l’invasion de Kiev par les Tartares.

Dalles gravées, statues, gravures et autres détails patrimoniaux complètent cette découverte, à explorer au fil de la visite.

https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Montreuil-Bonnin.pdf

Église Saint-André de Montreuil-Bonnin 12 Rue de la Boivre – Montreuil-Bonnin, 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Montreuil-Bonnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 0626692807 http://boivrelavallee.eu [{« link »: « https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Montreuil-Bonnin.pdf »}] Visite libre de l’Église Saint-André de Montreuil-Bonnin avec exposition photographiques Parking attenant à l’église

Visite libre avec exposition photographiques de l’Église Saint-André de Montreuil-Bonnin.

©boivrelavallee