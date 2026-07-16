Fête Médiévale au château de Montreuil-Bonnin Château de Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée
samedi 12 septembre 2026 · Château de Montreuil-Bonnin · Boivre-la-Vallée
Informations pratiques
Boivre-la-Vallée
Fête Médiévale au château de Montreuil-Bonnin
Château de Montreuil-Bonnin 4 Rue du Château Boivre-la-Vallée Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Remontez le temps et plongez au cœur du Moyen-âge lors de la grande fête médiévale du château de Montreuil-Bonnin!
Le temps d’un week-end, le château reprend vie avec son village médiéval. Découvrez le quotidien de nos ancêtres à travers de nombreuses animations et démonstrations.
Remontez le temps et plongez au cœur du Moyen-âge lors de la grande fête médiévale du château de Montreuil-Bonnin!
Le temps d’un week-end, le château reprend vie avec son village médiéval. Découvrez le quotidien de nos ancêtres à travers de nombreuses animations et démonstrations: présentation de la vie au Moyen-âge, de l’héraldique, cérémonie de l’adoubement de chevalier, contes et légendes d’autrefois, musiciens et danseurs, spectacles de canons et catapultes. .
Château de Montreuil-Bonnin 4 Rue du Château Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine chateau.montreuilbonnin@hotmail.com
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English : Fête Médiévale au château de Montreuil-Bonnin
Step back in time and immerse yourself in the heart of the Middle Ages at the grand medieval festival at the Château de Montreuil-Bonnin!
For one weekend, the castle comes back to life with its medieval village. Discover the daily lives of our ancestors through a variety of activities and demonstrations.
L’événement Fête Médiévale au château de Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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