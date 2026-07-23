Terre en fête Eco-lieu Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Boivre-la-Vallée

Terre en fête

Eco-lieu Boivre-la-Vallée Chemin de la Poste Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’association Végétal célèbre les 10 ans de Terre en Fête à l’Éco-Lieu Boivre la Vallée avec une journée de portes ouvertes placée sous le signe de la découverte, de la création et de la musique.

L’association Végétal célèbre les 10 ans de Terre en Fête à l’Éco-Lieu Boivre la Vallée avec une journée de portes ouvertes placée sous le signe de la découverte, de la création et de la musique.

Le public pourra découvrir le site au fil de visites et participer à différents ateliers, notamment autour du micromacramé, de la peinture végétale et d’une œuvre collective. Un espace sera également dédié aux enfants, tandis qu’un repas partagé invitera chacun à apporter un plat salé ou sucré.

La programmation artistique réunira la Cie OpoSum avec le spectacle Pas d’Peau, des démonstrations autour de Madam’ Kanibal, les concerts de Caminantes et de Cumbia Boom Box, avant de clôturer la soirée avec un DJ set de Peps Psy. .

Eco-lieu Boivre-la-Vallée Chemin de la Poste Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 57 81 05

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English : Terre en fête

The V%E9g%E9tal Association Celebrates the 10th Anniversary of Terre en F%EAte at the Éco-Lieu Boivre la Vallée with an open house centered on discovery, creativity, and music.

L’événement Terre en fête Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou