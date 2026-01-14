Loches

Concerts Euromusica

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

Concerts de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été.

Le concert des professeurs est prévu le dimanche 2 août à 21h.

Concerts de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été.

Le concert des professeurs est prévu le dimanche 2 août à 21h. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire stage.euromusica@gmail.com

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English :

Chamber music concerts by participants in the summer Euromusica courses.

The teachers’ concert is scheduled for Sunday August 2 at 9pm.

L’événement Concerts Euromusica Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire