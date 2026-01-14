Concerts Euromusica Loches
Concerts Euromusica Loches vendredi 31 juillet 2026.
Loches
Concerts Euromusica
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05
Concerts de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été.
Le concert des professeurs est prévu le dimanche 2 août à 21h.
Concerts de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été.
Le concert des professeurs est prévu le dimanche 2 août à 21h. .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire stage.euromusica@gmail.com
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English :
Chamber music concerts by participants in the summer Euromusica courses.
The teachers’ concert is scheduled for Sunday August 2 at 9pm.
L’événement Concerts Euromusica Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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