Concerts exceptionnels au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph: Les plus grands classiques du cinéma, Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

Concerts exceptionnels au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph: Les plus grands classiques du cinéma 18 – 20 septembre Espace Saint-Julien Mayenne

25 à 50€ en fonction du placement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Exceptionnel concert du quatuor à cordes Ivana à la lueur des bougies au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph de l’Espace Saint-Julien.

Revivez les émotions du grand écran à travers ses musiques les plus emblématiques, interprétées en live dans une version immersive et intense. De la puissance des bandes originales de Hans Zimmer avec Inception, Interstellar, Gladiator ou Pirates des Caraïbes, à la sensibilité de Ludovico Einaudi avec des pièces emblématiques entendues dans des films comme Intouchable. Un voyage musical unique au cœur des plus grandes émotions du cinéma.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 [{« type »: « link », « value »: « https://lanuitdesveilleurs.com »}] Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

Exceptionnel concert du quatuor à cordes Ivana à la lueur des bougies au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph de l’Espace Saint-Julien.

©Sixte Dumant