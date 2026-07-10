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Concerts par la Cie Poursuite Rue Saint-Pierre le Vif Sens

samedi 6 février 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Concerts par la Cie Poursuite

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06

Date(s) :
2027-02-06

Astrid mirror miroir des astres le cosmos est joli et notre soirée aussi !
Soirée scène ouverte musicale et Release party de notre double album de chansons à texte.
La Compagnie Poursuite & friends, c’est Dorothée Goll (Textes & musiques), accompagnée des arrangeurs et arrangeuses Michel Verdan (duo MokEsuRI), André Bon, Françoise Toullec, Maria, Patrick Troubadour, Olivia Gutherz et Jofré Martin.   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03 

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English : Concerts par la Cie Poursuite

L’événement Concerts par la Cie Poursuite Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

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