Concerts par la Cie Poursuite Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Concerts par la Cie Poursuite

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Astrid mirror miroir des astres le cosmos est joli et notre soirée aussi !

Soirée scène ouverte musicale et Release party de notre double album de chansons à texte.

La Compagnie Poursuite & friends, c’est Dorothée Goll (Textes & musiques), accompagnée des arrangeurs et arrangeuses Michel Verdan (duo MokEsuRI), André Bon, Françoise Toullec, Maria, Patrick Troubadour, Olivia Gutherz et Jofré Martin. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Concerts par la Cie Poursuite

L’événement Concerts par la Cie Poursuite Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais