Concerts par la Cie Poursuite Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 6 février 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Concerts par la Cie Poursuite
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Astrid mirror miroir des astres le cosmos est joli et notre soirée aussi !
Soirée scène ouverte musicale et Release party de notre double album de chansons à texte.
La Compagnie Poursuite & friends, c’est Dorothée Goll (Textes & musiques), accompagnée des arrangeurs et arrangeuses Michel Verdan (duo MokEsuRI), André Bon, Françoise Toullec, Maria, Patrick Troubadour, Olivia Gutherz et Jofré Martin. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Concerts par la Cie Poursuite
L’événement Concerts par la Cie Poursuite Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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