Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise
Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise samedi 13 juin 2026.
Amboise
Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, les 13 et 14 juin 2026.
Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, les 13 et 14 juin 2026.
L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise est un orchestre de musiciens et musiciennes amateurs passionnés qui font vibrer Amboise avec des concerts tout au long de l’année !
Rendez-vous le samedi 13 juin à 18h sur la place Michel Debré à Amboise et le dimanche 14 juin à 17h sur les bords de Loire à Lussault sur Loire.
Pas besoin de réserver vos places pour ces concerts en plein air ! 0 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Concerts by the Amboise Wind Orchestra
Concerts by the Amboise Wind Orchestra, on 13 and 14 June 2026.
L’événement Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE
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