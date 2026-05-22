Amboise

Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, les 13 et 14 juin 2026.

Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise, les 13 et 14 juin 2026.

L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise est un orchestre de musiciens et musiciennes amateurs passionnés qui font vibrer Amboise avec des concerts tout au long de l’année !

Rendez-vous le samedi 13 juin à 18h sur la place Michel Debré à Amboise et le dimanche 14 juin à 17h sur les bords de Loire à Lussault sur Loire.

Pas besoin de réserver vos places pour ces concerts en plein air ! 0 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Concerts by the Amboise Wind Orchestra

Concerts by the Amboise Wind Orchestra, on 13 and 14 June 2026.

L’événement Concerts par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE