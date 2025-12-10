Concours Complet International 2026 La Celle-Condé

Concours Complet International 2026

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Retrouvez au Pôle du Cheval et de l’Âne l’un des événements incontournables de l’année, une opportunité grandiose d’assister aux prouesses des meilleurs cavaliers mondiaux.

5 jours de compétitions, de nombreuses nations, des animations et surtout du Grand Sport !

Entrée gratuite, restauration sur place et village d’exposants.

Nombreuses animations sur place dont la Soupe des Chefs à retrouver le samedi matin dès 9h. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire contact.aceva@gmail.com

English :

The Pôle du Cheval et de l’Âne is one of the major events of the year, and a great opportunity to witness the prowess of the world’s best riders.

