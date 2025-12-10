Concours Complet International 2026 La Celle-Condé
mercredi 23 septembre 2026.
Concours Complet International 2026
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Gratuit
Gratuit
Date :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Retrouvez au Pôle du Cheval et de l’Âne l’un des événements incontournables de l’année, une opportunité grandiose d’assister aux prouesses des meilleurs cavaliers mondiaux.
5 jours de compétitions, de nombreuses nations, des animations et surtout du Grand Sport !
Entrée gratuite, restauration sur place et village d’exposants.
Nombreuses animations sur place dont la Soupe des Chefs à retrouver le samedi matin dès 9h. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire contact.aceva@gmail.com
English :
The Pôle du Cheval et de l’Âne is one of the major events of the year, and a great opportunity to witness the prowess of the world’s best riders.
