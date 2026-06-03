Concours Danse Élargie 2026, 9e Édition Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
Concours Danse Élargie 2026, 9e Édition Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris samedi 6 juin 2026.
Jury jeunes constitué d’étudiant·es CPES des
départements danse et théâtre
Une 9e édition, plus que jamais un appel mondial à l’expérimentation et à la créativité pour un concours aux frontières élargies. Vous êtes les bienvenus avec ou sans réservation !
Le dimanche 07 juin 2026
de 14h00 à 20h00
Le samedi 06 juin 2026
de 11h15 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:15:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:15:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
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