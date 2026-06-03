Concours Danse Élargie 2026, 9e Édition Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Jury jeunes constitué d’étudiant·es CPES des

départements danse et théâtre

Programme

Une 9e édition, plus que jamais un appel mondial à l’expérimentation et à la créativité pour un concours aux frontières élargies. Vous êtes les bienvenus avec ou sans réservation !

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 20h00

Le samedi 06 juin 2026

de 11h15 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:15:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:15:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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