Concours d’attelage amateur, élevage, club La Celle-Condé

Concours d’attelage amateur, élevage, club

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’attelage est une disciplie où une voiture est attelée derrière 1, 2, 4 poneys ou chevaux et comporte jusqu’à 3 tests dressage, marathon et maniabilité.

Encouragez les compétiteurs de ce concours d’attelage organisé par Berry Attelage. Un événement convivial et ouvert à tous, dont l’entrée est libre et gratuite. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

English :

Driving is a discipline in which a carriage is hitched behind 1, 2 or 4 ponies or horses, and comprises up to 3 tests: dressage, marathon and handling.

