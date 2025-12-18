Courses hippiques de Trot

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Réunion de courses hippiques consacrée aux trotteurs le dimanche 17 mai 2026.

Venez parier à l’occasion d’une nouvelle réunion de courses hippiques de trot.

Pour déjeuner au restaurant panoramique, pensez à bien réserver auprès de l’Auberge de Noirlac. 5 .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Horse racing meeting dedicated to trotters on May 25, 2025.

L’événement Courses hippiques de Trot La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT LIGNIERES