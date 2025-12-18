Courses hippiques de Trot La Celle-Condé
Courses hippiques de Trot La Celle-Condé dimanche 17 mai 2026.
Courses hippiques de Trot
Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17
2026-05-17
Réunion de courses hippiques consacrée aux trotteurs le dimanche 17 mai 2026.
Venez parier à l’occasion d’une nouvelle réunion de courses hippiques de trot.
Pour déjeuner au restaurant panoramique, pensez à bien réserver auprès de l’Auberge de Noirlac. 5 .
Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58
English :
Horse racing meeting dedicated to trotters on May 25, 2025.
