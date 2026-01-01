Jump’In Cordailla La Celle-Condé

Jump’In Cordailla

Route de la Celle Condé La Celle-Condé Cher

2026-05-08

2026-05-10

2026-05-08

Les écuries Cordailla, basées à Chezal-Benoît,organisent chaque année à cette période un concours de saut d'obstacles sur le site du Pôle du Cheval et de l'Ane.

Discipline facile à comprendre la barre tombe ou non et le chrono dit qui va le plus vite sur le tour. Technique et agilité pour le cavalier qui doit s'adapter à chaque obstacle.

Route de la Celle Condé La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire f.bergeron@live.fr

English :

The Cordailla stables, based in Chezal-Benoît, organize an annual show jumping competition on the site of the Pôle du Cheval et de l'Ane.

