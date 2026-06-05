Concours de belote Chef-Boutonne
Concours de belote Chef-Boutonne dimanche 18 octobre 2026.
Chef-Boutonne
Concours de belote
salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 13:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Concours de belote, avec buvette et vente de crêpes. .
salle Raymond Quiard Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 29 65 83
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois
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