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Concours de belote Chef-Boutonne

Concours de belote Chef-Boutonne

Concours de belote Chef-Boutonne dimanche 18 octobre 2026.

Adresse : salle Raymond Quiard

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 15 15 15

Chef-Boutonne

Concours de belote

salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 13:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Concours de belote, avec buvette et vente de crêpes.   .

salle Raymond Quiard Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 29 65 83 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois

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