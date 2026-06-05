Chef-Boutonne

Concours de belote

salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 13:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Concours de belote, avec buvette et vente de crêpes. .

salle Raymond Quiard Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 29 65 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois