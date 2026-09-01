Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Concours de belote coinchée

Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 13:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Venez participer au concours de belote !

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Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 62 44 68

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English :

Come and take part in the belote competition!

L’événement Concours de belote coinchée Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre