AGENDA · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Concours de belote coinchée Saint-Étienne-sur-Chalaronne
mercredi 30 septembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Concours de belote coinchée
Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Venez participer au concours de belote !
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Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 62 44 68
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English :
Come and take part in the belote competition!
L’événement Concours de belote coinchée Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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