Concours de belote Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes 1 route de la forest · Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Vicq-sur-Gartempe

Concours de belote

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Concours de belote organisé par le Club de l’Espérance le samedi 10 octobre à la salle des fêtes de Vicq sur Gartempe.

Ouverture des portes à 13h30. Début des

jeux à 14h.

À gagner des lots alimentaires.

Renseignements au 06.01.14.66.76 .

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 14 66 76

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English :

L’événement Concours de belote Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne