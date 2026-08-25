Soirée choucroute salle des fêtes Vicq-sur-Gartempe
samedi 31 octobre 2026 · salle des fêtes · Vicq-sur-Gartempe
Informations pratiques
Vicq-sur-Gartempe
Soirée choucroute
salle des fêtes 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:30:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Samedi 31 octobre à la salle des fêtes, l’association Le Chaboisseau Vicquois organise une soirée choucroute.
**Réservations au 06.88.39.10.05** .
salle des fêtes 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 39 10 05
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English :
L’événement Soirée choucroute Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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