Soirée choucroute salle des fêtes Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Vicq-sur-Gartempe

Soirée choucroute

salle des fêtes 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Samedi 31 octobre à la salle des fêtes, l’association Le Chaboisseau Vicquois organise une soirée choucroute.

**Réservations au 06.88.39.10.05** .

salle des fêtes 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 39 10 05

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English :

L’événement Soirée choucroute Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne