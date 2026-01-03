Concours de Belotte

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concours de Belote organisée par l’amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.

En soirée Infos et inscription Mairie

Concours de Belote organisée par l’amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.

En soirée Infos et inscription Mairie .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 70 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.

Evening Information and registration at Mairie

L’événement Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DE FORT MAHON