Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage

Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage samedi 28 mars 2026.

Concours de Belotte

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Concours de Belote organisée par l’amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.

En soirée Infos et inscription Mairie
Concours de Belote organisée par l’amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.

En soirée Infos et inscription Mairie   .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 70 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.

Evening Information and registration at Mairie

L’événement Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DE FORT MAHON