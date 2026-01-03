Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage
Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage samedi 28 mars 2026.
Concours de Belotte
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-28
Concours de Belote organisée par l’amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.
En soirée Infos et inscription Mairie
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 70 24
English :
Belote competition organized by the amicale du personnel communal de Fort-Mahon-Plage.
Evening Information and registration at Mairie
L’événement Concours de Belotte Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DE FORT MAHON