Concours de boules carrées Place Marchédial Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Concours de boules carrées

Place Marchédial Jardin public Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez tester votre adresse et votre sens de l’humour en participant au premier concours de boules carrées qui est la version humoristique et conviviale de la pétanque, organisé par Craponne Animations.

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Place Marchédial Jardin public Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 33

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English :

Come test your skills and sense of humor by participating in the first square boules competition—a fun and friendly take on pétanque—organized by Craponne Animations.

L’événement Concours de boules carrées Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay