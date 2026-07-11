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AGENDA · Saint-Just-Malmont

Concours de coinche Saint-Just-Malmont

samedi 28 novembre 2026 · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
Salle de Malmont
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

Concours de coinche

Salle de Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Concours de coinche organisé par l’association de loisirs Malmontais.
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Salle de Malmont Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   alm.malmont@gmail.com

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English :

Coinche competition organized by the Malmontais Recreation Association.

L’événement Concours de coinche Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène

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