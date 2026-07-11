Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Concours de coinche

Salle de Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Concours de coinche organisé par l’association de loisirs Malmontais.

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Salle de Malmont Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alm.malmont@gmail.com

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English :

Coinche competition organized by the Malmontais Recreation Association.

L’événement Concours de coinche Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène