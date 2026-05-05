Concours de Cosplay Cosplaymania, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Concours de Cosplay Cosplaymania Samedi 9 mai, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Le temps fort du week-end. Venez assister au défilé et aux performances des cosplayeurs qui monteront sur scène pour présenter leurs créations devant un public et un jury d’exception. Une célébration de la créativité, du savoir-faire et de la passion du cosplay sous toutes ses formes.

Le jury est composé de Sikay, Corneline et Edes — trois figures majeures de la scène cosplay française et internationale.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Le temps fort du week-end. Venez assister au défilé et aux performances des cosplayeurs qui monteront sur scène pour présenter leurs créations devant un public et un jury d’exception. concours cosplay