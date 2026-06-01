Concours de dessin, Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Concours de dessin 6 et 7 juin Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Petits et grands, participez au concours de dessins organisé chaque année dans le cadre des Rendez-vous aux jardins !

Les jardins de Noirlac vous inspirent ? Vous aimez croquer, crayonner, dessiner ou peindre ?

Venez vous poser dans un des recoins du jardin de Noirlac pour observer les végétaux, les animaux et leur relation au monument.

Que vous soyez novice ou aguerri, nous attendons votre oeuvre, cette année sur la thèmatique « le minuscule dans le jardin »

Le concours de dessin est ouvert à toutes et tous, avec l’autorisation d’un représentant légal pour les mineurs. La participation est gratuite. Les réalisations seront réparties par catégorie d’âge :

– Catégorie 1 : moins de 10 ans

– Catégorie 2 : 11-17 ans

– Catégorie 3 : plus de 18 ans

Alors, tentez votre chance pour gagner un des nombreux lots !

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Noirlac Abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire Le milieu naturel de Noirlac est en accès libre sur le chemin au départ du grand parking de l’abbaye. Il est pourvu de panneaux pédagogiques présentant l’Espace Naturel Sensible, sa faune et sa flore.

Petits et grands, participez au concours de dessins organisé chaque année dans le cadre des Rendez-vous aux jardins !

© M.D. Pierru – ASEAB