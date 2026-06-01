Le Monde des abeilles, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Le Monde des abeilles 6 et 7 juin Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Ce projet transporte les élèves de maternelles de l’école de Loye-sur-Arnon dans le monde étonnant des abeilles domestiques et sauvages.

Avec les médiatrices patrimoine, ils découvrent l’abbaye lors d’une visite sensorielle et les ruches qui s’y trouvent, et recherchent les similitudes entre l’organisation de la vie des moines et celles des abeilles domestiques. Puis ils créent leur abeille lors d’un atelier créatif et dégustent différents miels.

Avec la médiatrice nature, ils découvrent les habitats naturels des abeilles sauvages, leur construisent un gîte en bois qu’ils installent à l’école et explorent la prairie bocagère à la recherche d’insectes volants.

Enfin, avec le compositeur associé aux studios sonores, ils explorent les sons associés aux abeilles et à la ruche et créent un paysage sonore racontant une jolie histoire.

Venez l’écouter samedi 6 juin à 14h30, au dortoir des convers. (15 min)

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Ce projet transporte les élèves de maternelles de l’école de Loye-sur-Arnon dans le monde étonnant des abeilles domestiques et sauvages.